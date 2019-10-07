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07.10.2019 16:36
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Владимир Жидкин: Москва введет в этом году 10 млн кв метров недвижимости

Текст: Любовь Проценко
В 2019 году в Москве будут введены 10 миллионов кв. метров недвижимости. Об этом сообщил глава развития новых территорий Владимир Жидкин, выступая на Международной выставке коммерческой недвижимости "Экспо-реал", которая открылась в Мюнхене.
Фото: Любовь Проценко/РГ Фото: Любовь Проценко/РГ
Фото: Любовь Проценко/РГ

"Москва переживает беспрецедентный подъем строительства, - рассказал он. - Никогда в городе не строилось столько инфраструктурных и знаковых объектов. В частности, лишь недвижимости в этом году будет введено до 10 млн кв м".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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При этом, напомнил он, продолжает столица активно заниматься транспортным развитием. В частности, за последние восемь лет в городе построено 155 км новых линий метро и МЦК, 81 станция, 900 км дорог. "Только вдумайтесь в эти цифры, - сказал Владимир Жидкин. - Ведь речь идет уже о построенном городе".

Все более привлекательной для инвесторов становится и Новая Москва. Обустройство новых территорий, напомнил Жидкин, оценивается в 100 миллиардов долларов США, 20 миллиардов уже вложены. Причем, если в старой Москве каждый вложенный в инфраструктуру бюджетный рубль привлекает в экономику города 3 рубля инвестиционных, то в Новой Москве привлекаются 4 рубля, а скоро может стать и 5 рублей. Но и Москва, по его словам, готова дальше увеличивать свое участие в развитии новых территорий. И в первую очередь, в создании рабочих мест. Если в 2012 году их там было 84 тысячи, то сейчас уже 120 тысяч. А к 2035 году планируется довести их количество до 1 миллиона, а население, которое уже увеличилось вдвое, по прогнозу вырастет до 1,5 миллиона человек.

Экономика Недвижимость Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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