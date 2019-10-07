Здание Минэкономразвития у "Маяковской" выставили на торги

Здание Минэкономразвития у станции метро "Маяковская" выставлено на продажу. Об этом свидетельствует информация на сайте "Дома.рф" (Единый институт развития в жилищной сфере).

Общая площадь объекта составляет 29,5 тысячи каадратных метров. Для его продажи будет организован электронный аукцион. Начальная цена - 2,77 миллиарда рублей. Заявки потенциальных покупателей принимаются до 6 ноября. Торги планируется провести 11 ноября.

Продажа здания потребовалась из-за переезда Минэкономразвития в новый правительственный комплекс, расположенный в деловом центре "Москва-Сити". В 42-этажную башню на Пресненской набережной помимо Минэкономразвития, перебрались Минпромторг, Минкомсвязь и подведомственные Минэкономразвития Ростуризм, Росаккредитация и Росстандарт.

По планам правительства, здания, которые освободили министерства и ведомства (по информации Минэкономразвития, это 133 тысячи квадратных метров), будут вовлечены в рыночный оборот.