"Аэрофлот" приостановил продажу билетов с Дальнего Востока

Дальневосточники, планирующие отпуск или деловую поездку на 2020 год, пребывают в недоумении: купить билеты на маршруты главного российского авиаперевозчика невозможно.

Сайт "Аэрофлота", если задать параметры полета из любого дальневосточного города до Москвы, выдает фразу: "На выбранные даты рейсы не найдены".

- Продажа закрыта еще с августа. Рейсы в расписании были, а купить билеты нельзя - тарифов нет, - пояснил Евгений Калугин, гендиректор хабаровской туркомпании, в состав которой входит и авиакасса.

Летом мало кто из потенциальных пассажиров обратил внимание на отсутствие билетов. Одними из первых забеспокоились студенты и родители школьников. Молодые дальневосточники учатся в Москве, Ульяновске, Санкт-Петербурге. Чтобы навестить на каникулах родных, некоторые уже купили билеты на декабрь, а как возвращаться на учебу в январе - не знают. Волнуются туристы, которые уже приобрели путевки на зиму в Европу, но не знают теперь, как добраться до столицы.

Самый дешевый полет "Аэрофлотом" туда-обратно обходился в 25 тысяч рублей. Минимальная цена на январь у S7 по хабаровскому направлению - от 20,6 тысячи в одну сторону

Казалось бы, дальневосточники напрасно паникуют: не везет "Аэрофлот", выбирайте другую авиакомпанию. Тем более что конкурентов у национального перевозчика достаточно: на маршрутах из Хабаровска и Владивостока в столицу свои услуги предлагают по пять компаний.

Но есть нюансы. Самый дешевый полет "Аэрофлотом" туда-обратно обходился в 25 тысяч рублей по "плоскому" тарифу. Минимальная цена на январь из Хабаровска - от 20,6 тысячи у S7 и до 36,2 тысячи у "ИрАэро". И это в одну только сторону. К тому же добираться придется с пересадками через Новосибирск, Екатеринбург, Петербург и даже Краснодар (!), проведя в дороге вместо 8 часов полета от 15 до 30 часов.

Сложившуюся ситуацию специалисты связывают с позицией "Аэрофлота" по поводу "плоских" тарифов для Дальнего Востока.

Комментарий

В пресс-службе "Аэрофлота" "РГ" сообщили, что компания завершает формировать программу полетов дальнемагистральных воздушных судов в рамках зимнего расписания 2019-2020 гг. В новом сезоне программа "плоских тарифов" будет продолжена, билеты поступят в продажу после окончательного утверждения расписания. Главный редактор Avia.ru Роман Гусаров уверен, что "Аэрофлот" ни при каких условиях с этих маршрутов не уйдет. И будет выполнять полеты с Дальнего Востока либо сам, либо одной из своих компаний, входящих в группу.

Подготовила Ольга Бухарова