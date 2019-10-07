"Аэрофлот" приостановил продажу билетов с Дальнего Востока

Новости

Учения "Боевое братство - 2019" пройдут в трех странах ОДКБ 20:48
Малкин из-за травмы выбыл на долгий срок 20:44
В Афинах представили роман Нины Пушковой "Богиня победы" на греческом языке 20:43
Звезда "Реальных пацанов" сыграет в экранизации комикса про майора Грома 20:18
РЖД назвали сроки запуска ВСМ между Москвой и Петербургом 19:58
На каких дизельных автомобилях ездят москвичи 19:57
Под Белгородом водитель насмерть сбил мать с двумя детьми и скрылся 19:52
В Подмосковье женщина родила под гимн России 19:49
Одну из центральных улиц Цхинвала переименовали в честь Путина 19:49
Россия примет участие во Франкфуртской книжной ярмарке 19:43
На борту самолета Сочи-Москва умер пассажир 19:38
Трамп пригрозил разрушить экономику Турции 19:34
Налоги для малого бизнеса в 2020 году вырастут почти на 5 процентов 19:09
Женщина с восемью инфарктами попала в книгу рекордов России 19:05
В Германии звезду НБА ограбили на полмиллиона долларов 18:32
Стало известно, куда пропала пойманная с наркотиками актриса Бочкарева 18:30
Продажи китайских авто в России растут большими темпами 18:30
Путин проиндексировал зарплаты высокопоставленных чиновников 18:20
Петербуржцев удивил бэтмобиль на улицах города 18:17
В Дербенте заработал первый на Северном Кавказе робот-экскурсовод 18:15
Появились карты "Тройка", посвященные Дню московской промышленности 18:12
Черчесов уверен, что матч против Шотландии станет определяющим 18:07
В Москве уберут газовые трубы в зоне строительства БКЛ 17:53
Подведены итоги "Российской энергетической недели" 17:52
Названа оптимальная температура для перехода на зимнюю резину 17:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
07.10.2019 19:51
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В режиме ожидания

"Аэрофлот" приостановил продажу билетов с Дальнего Востока
Текст: Татьяна Дмитракова ("Российская газета", Хабаровск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 225(7983)
Дальневосточники, планирующие отпуск или деловую поездку на 2020 год, пребывают в недоумении: купить билеты на маршруты главного российского авиаперевозчика невозможно.

Сайт "Аэрофлота", если задать параметры полета из любого дальневосточного города до Москвы, выдает фразу: "На выбранные даты рейсы не найдены".

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Минтранс поддержал меры по снижению цен на авиабилеты

- Продажа закрыта еще с августа. Рейсы в расписании были, а купить билеты нельзя - тарифов нет, - пояснил Евгений Калугин, гендиректор хабаровской туркомпании, в состав которой входит и авиакасса.

Летом мало кто из потенциальных пассажиров обратил внимание на отсутствие билетов. Одними из первых забеспокоились студенты и родители школьников. Молодые дальневосточники учатся в Москве, Ульяновске, Санкт-Петербурге. Чтобы навестить на каникулах родных, некоторые уже купили билеты на декабрь, а как возвращаться на учебу в январе - не знают. Волнуются туристы, которые уже приобрели путевки на зиму в Европу, но не знают теперь, как добраться до столицы.

Самый дешевый полет "Аэрофлотом" туда-обратно обходился в 25 тысяч рублей. Минимальная цена на январь у S7 по хабаровскому направлению - от 20,6 тысячи в одну сторону

Казалось бы, дальневосточники напрасно паникуют: не везет "Аэрофлот", выбирайте другую авиакомпанию. Тем более что конкурентов у национального перевозчика достаточно: на маршрутах из Хабаровска и Владивостока в столицу свои услуги предлагают по пять компаний.

Авиакомпании попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты

Но есть нюансы. Самый дешевый полет "Аэрофлотом" туда-обратно обходился в 25 тысяч рублей по "плоскому" тарифу. Минимальная цена на январь из Хабаровска - от 20,6 тысячи у S7 и до 36,2 тысячи у "ИрАэро". И это в одну только сторону. К тому же добираться придется с пересадками через Новосибирск, Екатеринбург, Петербург и даже Краснодар (!), проведя в дороге вместо 8 часов полета от 15 до 30 часов.

Сложившуюся ситуацию специалисты связывают с позицией "Аэрофлота" по поводу "плоских" тарифов для Дальнего Востока.

Комментарий

В пресс-службе "Аэрофлота" "РГ" сообщили, что компания завершает формировать программу полетов дальнемагистральных воздушных судов в рамках зимнего расписания 2019-2020 гг. В новом сезоне программа "плоских тарифов" будет продолжена, билеты поступят в продажу после окончательного утверждения расписания. Главный редактор Avia.ru Роман Гусаров уверен, что "Аэрофлот" ни при каких условиях с этих маршрутов не уйдет. И будет выполнять полеты с Дальнего Востока либо сам, либо одной из своих компаний, входящих в группу.

Подготовила Ольга Бухарова

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация "Аэрофлот" ДФО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

РПЦ приняла в свою юрисдикцию экзархат русских церквей Константинополя
Названы российские города с самыми высокими зарплатами
Американские СМИ сравнили количество танков у России и НАТО
Путин раскрыл истинную цель обвинений России в сговоре с Трампом
МИД РФ выразил протест США в связи с допросами депутата Юмашевой