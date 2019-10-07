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07.10.2019 12:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-руководство рудника "Мир" арестовали из-за гибели горняков

Текст: Юлия Гарднер

Бывшему начальнику подземного рудника "Мир" (принадлежит АК "АЛРОСА") в Якутии Алексею Бурксеру и бывшему и.о. главного инженера предприятия Александру Манну предъявили обвинение по делу о гибели горняков в августе 2017 года. Им вменяют часть 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть восьми лиц и причинение крупного ущерба).

Рабочий Якутской ГРЭС пойдет под суд за крупнейшую аварию

В июле того года в рудник из-за ухудшения горно-геологической ситуации начала прорываться вода. Зная это, начальник и исполняющий обязанности главного инженера предприятия, не остановили работу и не вывели людей из опасной зоны. Из-за этого 4 августа произошла авария. Спасти удалось 143 горняков, еще восемь погибли. Из-за риска обрушения стен карьера их тела так и не достали из шахты.

"По ходатайству следствия судом в отношении обоих обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что Бурксер предпринимал активные попытки скрыться, а Манн - воспрепятствовать расследованию уголовного дела", - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Саха.

Правоохранители также устанавливают причастность к преступлению других сотрудников АК "АЛРОСА".

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