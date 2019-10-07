Медведь растерзал женщину в Забайкалье

Тело 50-летней женщины, погибшей от лап дикого зверя, обнаружили в забайкальском лесу, в районе села Тэрэпхэн Холостого района.

"По предварительным данным, два дня назад жительница села Тэрэпхэн пошла в лес, где на нее напал медведь. Тело женщины нашли в 200 метрах от села", - сообщили в пресс-службе СУ СК по краю в понедельник.

Правоохранители начали доследственную проверку. Они осмотрели место происшествия, установили личность погибшей, опросили жителей того же населенного пункта. Точную причину смерти назовет судебно-медицинская экспертиза.

Это не первый случай нападения медведя на человека в Забайкалье. Неделю назад хищник ранил мужчину на берегу реки Онон, в нескольких километрах от села Токчин. Как отмечают специалисты, животных из леса к людям гонит голод.