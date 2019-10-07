На Камчатке объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили в Камчатском крае на 7 октября. Как сообщается на сайте регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром в понедельник у берегов полуострова ожидаются опасные волны высотой до восьми-девяти метров.

С северо-западной части Тихого океана шторм будет двигаться в западную часть Берингова моря. Опасное явление сохранится до середины следующего дня.

В ГУ МЧС по краю отмечают, что из-за циклона возможны также сильные дожди и подъем воды в реке Большая Воровская до неблагоприятной гидрологической отметки. При этом подтоплений населенных пунктов не ожидают.

Ведется мониторинг ситуации. В случае опасности спасатели окажут помощь местным жителям. Людей просят соблюдать осторожность.