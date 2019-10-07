На Сахалине покажут спектакли 26 кукольных театров со всего мира

В Сахалинском театре кукол состоялась церемония открытия пятого фестиваля "На островах чудес", сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фестиваль кукольных театров проводится в рамках нацпроекта "Культура" с 7 по 16 октября. На этот раз он собрал 27 творческих коллективов со всего мира. Островным зрителям представят свои постановки кукольники из России, Аргентины, Франции, Турции, Испании, Ирана, Румынии, Молдовы и Беларуси - всего 26 работ.

Спектакли пройдут не только в Южно-Сахалинске, но и в городах юга острова - Невельске, Корсакове, Долинске, Холмске. Желающие смогут принять участие в дискуссиях, посетить лекции и мастер‐классы.

Благодаря специальному фестивальному проекту "Театр равных возможностей" приобщиться к этому виду искусства смогут незрячие и слабовидящие люди. Московский театр кукол представит спектакль "Майская ночь" в формате "с закрытыми глазами".

В программу вошли и постановки под открытым небом. В городском парке выступят уличные театры - лаборатория Елены Порошиной "Команда +" (Серпухов), авторский театр "Эскизы в пространстве" (Москва) и другие.