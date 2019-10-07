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07.10.2019 19:24
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Грант на жизнь

Получатели гектара оценили фермерские льготы
Текст: Елена Березина
Российская газета - Федеральный выпуск № 225(7983)
С начала действия программы "Дальневосточный гектар" более двух тысяч ее участников воспользовались мерами поддержки для освоения земельных участков. Всего они получили поддержки на 700 миллионов рублей, подсчитали в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

"Получатели "дальневосточных гектаров" активно пользуются помощью государства в освоении земельных участков. На полученные гранты и субсидии, предоставленное льготное кредитование и другие меры поддержки люди реализуют сельскохозяйственные проекты, открывают гостиницы, магазины и автосервисы", - рассказал генеральный директор агентства Сергей Ховрат. При этом по итогам первого полугодия 2019 года 27 процентов граждан, получивших поддержку государства на Дальнем Востоке по мерам, подходящим для освоения земли, - участники программы "Дальневосточный гектар".

Больше всего мер поддержки получили в Хабаровском крае - 392 миллиона рублей

Наиболее популярны среди участников программы "такие меры поддержки, как субсидии на животноводство в личных подсобных хозяйствах, грант на поддержку создания хозяйств населения, грант "Начинающий фермер", квота на заготовку древесины для ИЖС и субсидии на поддержку малых форм хозяйствования, микрозаймы, льготное кредитование.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Наибольшая сумма выплат по различным мерам поддержки в Хабаровском крае - 392 миллиона рублей, в Сахалинской и Амурской областях гектарщикам выделено по 72 миллиона рублей, в Приморье - 49 миллионов, в Якутии - более 41 миллиона рублей.

Многие получатели "гектаров" отмечают, что возможность взять землю бесплатно и воспользоваться льготным кредитованием лежит в основе их дела. "Давно была идея открыть птицеферму в Певеке - мы живем на севере и большинство продуктов к нам завозится либо в период навигации морским путем, либо воздушным транспортом. Теперь я взял землю, получил поддержку - льготный кредит на сумму почти 8 миллионов рублей - и обустроил птицефабрику", - поделился участник программы Алексей Корепов.

Экономика АПК Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Выдача дальневосточного гектара
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