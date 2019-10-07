При столкновении катеров на Амуре пострадали два человека

Два хабаровчанина пострадали при столкновении катеров в акваторию реки Амур. Сейчас мужчины находятся в реанимации.

Согласно информации, распространенной Следственным комитетом, ЧП произошло в темное время суток. Жители Хабаровска, находясь на реке, поняли, что в их транспортном средстве нарушена работа винта мотора, и остановились, чтобы устранить неполадки. В это время в них врезался другой катер, не заметивший преграду в темноте.

Судьба человека, управлявшего вторым судном, пока неизвестна: в настоящее время катер и его владельца ищут. Также устанавливаются другие обстоятельства инцидента. Опрошен один из пострадавших.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности эксплуатации и движения водного транспорта (статья 263 УК РФ).