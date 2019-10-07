Сотрудница турфирмы лишила более 20 хабаровчан отпуска и денег

Полиция возбудила уголовное дело в отношении сотрудницы хабаровской турфирмы, которую подозревают в серии мошенничеств.

С ноября 2017-го по июль 2019 года 44-летняя женщина продавала клиентам турпутевки. Она подбирала маршруты для отдыха в страны Юго-Восточной Азии и оформляла письменные договоры. Люди вносили предоплату или же оплачивали поездки полностью.

"Позже подозреваемая бронировала туристические пакеты, однако оплату туроператорам не производила. Все денежные средства, полученные от потерпевших, она тратила на личные нужды", - сообщает пресс-служба краевого УМВД.

Более того, женщина, оформляя путевки, брала у клиентов паспортные данные якобы для получения подарочного сертификата. Затем дистанционно оформляла на них кредиты в банках-партнерах турфирмы. Размер займов варьировался от 50 до 300 тысяч рублей.

В полицию обратился 21 клиент. Предварительная сумма ущерба - более семи миллионов рублей.

Ранее задержанная уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные мошенничества. Сейчас она ожидает оглашения судебного приговора по ним в СИЗО.