В Хабаровске вновь появились живодеры

Полиция Хабаровского района проводит проверку по факту обнаружения тел изувеченных животных. Заявление в правоохранительные органы написали зоозащитники.

Как сообщается на странице приюта для животных "Милосердие" в Instagram, неравнодушные люди ездили кормить щенков, выброшенных кем-то на свалку под Хабаровском. Малыши поначалу были дикими, но позже стали подходить на расстояние вытянутой руки. Вскоре их планировали забрать и пристроить в семьи.

Второго октября парень и девушка, как обычно, приехали к подопечным с едой и услышали стоны. Двое щенков лежали в кустах с ужасными травмами. Один был уже мертв, другого отвезли в клинику. Рентген показал, что в голове у него - пуля, на теле - гематомы от удара тупым предметом, и другие страшные увечья. Спасти собаку ветеринары не смогли.

"По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются лица, причастные к указанным фактам. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующем законодательством", - сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Напомним, два года назад в Хабаровске орудовали две студентки-живодерки. В августе 2017 года Индустриальный районный суд города приговорил одну из девушек к четырем годам и трем месяцам колонии общего режима, вторую - к трем годам и десяти дням лишения свободы. Они признаны виновными в жестоком обращении с животными, разбое и оскорблении чувств верующих. Обе отбывают наказание в колонии Иркутской области.