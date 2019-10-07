В Якутии врачи спасли упавшую с крыши высотки девочку

С крыши десятиэтажного дома на улице Дружбы народов города Нерюнгри упала 14-летняя девочка. Пострадавшая осталась жива после падения, прохожие вызвали "скорую", и подростка срочно доставили в Нерюнгринскую центральную районную больницу.

"Несовершеннолетней проведен ряд диагностических мероприятий, в том числе компьютерная томография", - сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия).

Подростка прооперировали. Девочка находится в реанимации, но она самостоятельно дышит, и ее состояние стабилизировалось. Сейчас врачи оценивают его как стабильно тяжелое и продолжают оказывать пациентке помощь.

Республиканское Следственное управление СК начало проверку по факту инцидента.