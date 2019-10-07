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07.10.2019 05:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во Владивостоке уволенный водитель эвакуатора сжег несколько машин

Текст: Анна Бондаренко

Во Владивостоке полиция задержала мужчину, подозреваемого в серии поджогов автомобилей, информирует пресс-служба управления МВД по Приморскому краю.

В отдел полиции Первомайского района обратилась жительница города, которая сообщила о том, что некий мужчина поджег автомобиль марки Daewoo. Прибывшие на место следователи обнаружили два сгоревших автомобиля. Подожгли машины, облив горючей жидкостью.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 32-летний ранее судимый местный житель. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что таким образом отомстил за увольнение без выплаты заработной платы из компании, где работал водителем эвакуатора. Также он сознался еще в одном поджоге, совершенном им в Первореченском районе по аналогичной причине.

Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около девяти миллионов рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога". Поджигатель может отправиться за решетку на срок до пяти лет. Сейчас его заключили под стражу.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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