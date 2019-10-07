Во Владивостоке уволенный водитель эвакуатора сжег несколько машин

Во Владивостоке полиция задержала мужчину, подозреваемого в серии поджогов автомобилей, информирует пресс-служба управления МВД по Приморскому краю.

В отдел полиции Первомайского района обратилась жительница города, которая сообщила о том, что некий мужчина поджег автомобиль марки Daewoo. Прибывшие на место следователи обнаружили два сгоревших автомобиля. Подожгли машины, облив горючей жидкостью.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 32-летний ранее судимый местный житель. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что таким образом отомстил за увольнение без выплаты заработной платы из компании, где работал водителем эвакуатора. Также он сознался еще в одном поджоге, совершенном им в Первореченском районе по аналогичной причине.

Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около девяти миллионов рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога". Поджигатель может отправиться за решетку на срок до пяти лет. Сейчас его заключили под стражу.