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07.10.2019 19:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Напугали и поплатились

Жительниц Амурской области оштрафовали по закону о фейковых новостях
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 225(7983)
Заработал закон о фейковых новостях. В Амурской области двух местных жительниц суд наказал штрафом на 15 тысяч рублей каждую по новой правовой норме. Если быть совсем точным - по статье 13.15 Кодекса об Административных правонарушениях. Дамы в разных группах WhatsApp разослали страшную новость о якобы имевшем место заражении почвы в Селемджинском районе области цианидом. Причина якобы случившегося заражения - наводнение.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Местный суд в своем решении указал, что посты были размещены в период режима чрезвычайной ситуации, когда людям и так было плохо, а пользовательницы "создали угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности". Вину обе гражданки признали, но в свое оправдание сказали, что про заражение земли они не придумали, а, увидев сообщение, просто им поделились.

А пересылали новость дамы исключительно из благих соображений, так как в подтопленных районах у них жили близкие и знакомые и они за них переживали.

Напомним, что президент подписал закон о фейковых новостях в марте этого года. Закон серьезный - он предусматривает штрафы за распространение лжи до полутора миллионов рублей или арест на несколько суток. Впервые закон применили уже спустя месяц после его появления.

Сейчас судебная практика по новому закону только начинает формироваться. Отвечать за распространение фейковых новостей начали как отдельные граждане, типа оштрафованных жительниц Амурской области, так и те информационные ресурсы, которые дали зеленый свет опасному вранью.

Фото: iStock
Роскомнадзор создаст список распространителей фейк-ньюс

Согласно новому закону Генеральный прокурор РФ или его заместители получили право обращаться в Роскомнадзор с требованием о принятии мер "по ограничению доступа" к информационным ресурсам, распространяющим опасную информацию.

Самое маленькое наказание полагается за распространение информации, создавшей угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массовых беспорядков, угрозу нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения.

Для рядовых граждан это штрафы до 100 тысяч рублей, для чиновников также до 100 тысяч рублей. А вот для юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Если наказанный не понял после первого раза, то накажут строже. За рецидив или в случае возникновения последствий "в виде помех функционированию объектов жизнеобеспечения" граждане раскошелятся на суммы от 100 тысяч и до 300 тысяч рублей, в зависимости от того, как решит суд. Чиновники заплатят от 300 тысяч до 600 тысяч рублей. Юридическое лицо заплатит от полумиллиона до миллиона рублей.

Закон касается недостоверной и общественно значимой информации, которую выдают за правду

Но большие штрафы - еще не самое существенное наказание. За распространение информации, которая реально причинила людям или имуществу вред, вызвала массовые беспорядки, граждане заплатят 400 тысяч рублей, должностные лица до 900 тысяч рублей, а юрлица до полутора миллионов.

Фото: istock
Названы главные источники информации для детей

Подчеркнем - закон касается только недостоверной и общественно значимой информации, которую выдают за правду. В том случае если информация угрожает жизни, здоровью, безопасности, общественному порядку, работе важных объектов, например транспорта, больниц, или школ.

Процедура наказания по новому закону выглядит следующим образом. Если фейк опубликован на каком-нибудь сайте, то прежде чем штрафовать этот сайт, попросят удалить фейковую информацию быстро и добровольно. Но если быстро и добровольно не получается, то будет полный набор неприятностей - и штраф, и блокировка сайта. Точнее, наоборот, сначала блокировка, потом, по решению суда, штраф.

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