Экс-главу управления образования Казани заподозрили в получении взятки

В Казани задержан бывший начальник управления образования города Ильнар Хидиятов. Он подозревается в получении взятки.

Как сообщило агентство "Татар-информ" со ссылкой на собственный источник в МВД по РТ, по версии следствия он получил 800 тысяч рублей за содействие в заключении договора на поставку металлодетекторов в учебные учреждения города.

В Исполкоме Казани корреспонденту "РГ" пояснили, что к ним поступила информация о следственных действиях в отношении начальника управления образования Ильнара Хидиятова. Однако сам вину он отрицает.

До выяснения всех обстоятельств дела было принято решение об отстранении его от выполнения служебных обязанностей. После этого чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию.

В настоящее время Исполком Казани проводит комплексную служебную проверку.

Свой пост Ильнар Хидиятов занял лишь в прошлом году. До этого он в течение восьми лет работал заместителем начальника управления образования города.