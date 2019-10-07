В Башкирии при пожаре погибли три человека

В селе Урман Иглинского района в ходе тушения пожара найдены тела трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

По данным ведомства, информация о пожаре в частном доме села Урман поступила в Центр управления в кризисных ситуациях регионального МЧС около двух часов дня по московскому времени. На место выехали пожарные, медики, сотрудники полиции и испытательной пожарной лаборатории. Они обнаружили, что открытым огнем горит небольшой бревенчатый дом размерами пять на шесть метров. На то, чтобы ликвидировать открытое горение пожарным понадобилось около 10 минут, но в ходе тушения они нашли тела троих погибших.

По предварительной информации, это двое мужчин и одна женщина. Причину пожара и обстоятельства произошедшего установит следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.