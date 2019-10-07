Новости

В Новгородской области школьник сломал обе руки на уроке физкультуры 14:32
Пропавшую в Петербурге 14-летнюю школьницу нашли живой 14:31
Найденный в Южной Корее курган оказался царской гробницей 14:28
Макей: Европа входит в эпоху стратегической нестабильности 14:26
В Крыму осудили "виртуального" наркоторговца 14:19
В Нижнем Новгороде обрушилась стена трехэтажного здания 14:17
В Башкирии проверят драку в травмпункте с участием полицейского 14:10
В Дагестане обнаружена машина с телами двух полицейских 14:08
Под Петербургом школьник изнасиловал шестилетнюю девочку 14:05
В Госдуме отреагировали на план США по "сдерживанию" России 14:03
У Volkswagen Teramont появится укороченная версия Cross Sport 14:00
Киев отложил разведение сил и средств в Донбассе 13:59
На берегу Черного моря выкопали богатый золотой клад 13:58
Сестра Марка Цукерберга призналась в любви Петербургу 13:57
Песков рассказал про поздравления Владимиру Путину 13:53
Астрономы зафиксировали мощнейший взрыв в центре Млечного Пути 13:52
В Новосибирске на улице открыли стрельбу, есть пострадавшие 13:51
В Дагестане пересмотрят ходатайство об аресте журналиста "Черновика" 13:50
В Свердловской области разбился парашютист 13:49
Сбербанк упростил получение ипотеки 13:48
Температура воздуха в Сибири побила рекорды 13:39
В Воронеже раскрыто убийство 17-летней давности 13:21
Губернатор Тамбовской области рассказал Медведеву о реализации нацпроектов 13:20
Под Екатеринбургом школьники до смерти забили щенков 13:18
Президент Австрии дал премьеру Курцу мандат на создание правительства 13:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
07.10.2019 14:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии проверят драку в травмпункте с участием полицейского

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

МВД по Республике Башкортостан начало служебную проверку после того, как в Сети появилась информация о массовой драке в Стерлитамаке с участием сотрудника полиции.

В Башкирии дети сняли на видео драку школьниц на уроке

Пользователи соцсетей сообщили, что в ночь с 5 на 6 октября около одного из ресторанов Стерлитамака подрались мужчины. Затем побоище продолжилось в городском травмпункте, где дерущиеся сломали дверь. В итоге досталось и медработникам, которым пришлось нажать "тревожную кнопку".

Одним из участников драки пользователи называют действующего сотрудника полиции города, тогда как по другой информации представитель правоохранительных органов пытался разнять дерущихся.

Все обстоятельства случившегося будут установлены в ходе проверки.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Названы российские города с самыми высокими зарплатами
Американские СМИ сравнили количество танков у России и НАТО
Путин раскрыл истинную цель обвинений России в сговоре с Трампом
МИД РФ выразил протест США в связи с допросами депутата Юмашевой
Ставрополец первым в России оштрафован за курение на балконе