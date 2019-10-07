В Башкирии проверят драку в травмпункте с участием полицейского

МВД по Республике Башкортостан начало служебную проверку после того, как в Сети появилась информация о массовой драке в Стерлитамаке с участием сотрудника полиции.

Пользователи соцсетей сообщили, что в ночь с 5 на 6 октября около одного из ресторанов Стерлитамака подрались мужчины. Затем побоище продолжилось в городском травмпункте, где дерущиеся сломали дверь. В итоге досталось и медработникам, которым пришлось нажать "тревожную кнопку".

Одним из участников драки пользователи называют действующего сотрудника полиции города, тогда как по другой информации представитель правоохранительных органов пытался разнять дерущихся.

Все обстоятельства случившегося будут установлены в ходе проверки.