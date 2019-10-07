В Башкирии у экс-депутата потребовали изъять имущество на 18 млн рублей

Экс-депутат Балтачевского района Башкирии может лишиться трех квартир в элитных домах Уфы и дорогостоящего автомобиля из-за того, что эти покупки не соответствуют его доходам в период работы депутатом. Иск об изъятии в доход государства многомиллионного имущества подала в суд прокуратура республики.

По данным ведомства, несоответствие доходов и расходов депутата совета Балтачевского района выявили в ходе проверки. Оказалось, что в 2016 и 2018 годах его семья приобрела недвижимость в Уфе и автомобиль на общую сумму более 18 миллионов рублей, тогда как судя по его декларации о доходах достаточной суммы для таких дорогостоящих покупок у него просто не было. Депутат представил сведения, что якобы занял деньги у родственников. Однако проверка показала, что у последних тоже не было таких средств.

Еще во время прокурорской проверки депутат сложил полномочия по собственному желанию. Региональная прокуратура направила иск об обращении вышеуказанного имущества в доход Российской Федерации, а пока иск суд наложил арест на квартиры и автомобиль.