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07.10.2019 20:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Обобрали жильцов

В Ижевске арестованы сотрудники управляющей компании
Текст: Яна Шамаева ("Российская газета", Ижевск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 225(7983)
В Ижевске по подозрению в присвоении денежных средств в особо крупном размере задержаны четыре сотрудника управляющей компании "Городская УК". В их числе и бывший руководитель нескольких управляющих компаний Рауф Кутдузов.

По версии следствия, с января 2017 по август 2019 года задержанные перечисляли деньги, полученные от собственников квартир, на счета аффилированных организаций. Таким образом они присвоили более 184 миллионов рублей, которые должны были перечислить ресурсоснабжающим организациям. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

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Два года назад ижевского бизнесмена Рауфа Кутдузова уже осудили за дачу взятки в крупном размере. Мужчина получил один месяц колонии общего режима и штраф в 7,2 миллиона рублей. В суде было доказано, что он платил чиновникам администрации Ижевска за то, чтобы они не привлекали управляющую компанию к ответственности за нарушения.

Когда верстался этот номер, стало известно, что полиция задержала и сына бизнесмена Наиля Кутдузова, руководителя "Городской УК". В отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 160 УК России (Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере).

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск
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