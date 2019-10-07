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07.10.2019 17:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Мордовию вернутся зубры

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
В Мордовском заповеднике имени Смидовича планируют восстановить исчезнувшую популяцию зубров. Первая партия редких животных из восьми особей будет завезена сюда из Окского заповедника.
Первая партия краснокнижных животных прибудет в Мордовию в ноябре. Фото: ФГБУ "Заповедная Мордовия" Первая партия краснокнижных животных прибудет в Мордовию в ноябре. Фото: ФГБУ "Заповедная Мордовия"
Первая партия краснокнижных животных прибудет в Мордовию в ноябре. Фото: ФГБУ "Заповедная Мордовия"

Как сообщила пресс-служба ФГБУ "Заповедная Мордовия", завоз зубров - четырех самок и четырех самцов - для последующего выпуска в естественную природную среду будет проведен в два этапа: в середине ноября и декабре.

Сейчас для краснокнижных "новоселов" в заповеднике обустраивают вольер площадью до двух гектаров.

Фото: Пресс-служба "Технопарка-Мордовия"
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- Территория вольера ограждается прочной изгородью двухметровой высоты. Оборудуется подкормочная площадка с кормовыми устройствами, - уточнила представитель заповедника Мария Кемяшева. - Продолжается заготовка кормов. Заповедник принимает корнеплоды: свеклу кормовую, турнепс, морковь, а также капусту, тыкву, кабачки, яблоки.

В планах - создание туристического маршрута с рабочим названием "Зубр: из прошлого в будущее". Посетители смогут узнать историю вида, познакомиться с охранной и научной деятельностью. Рассматривается возможность наблюдения за зубрами в живой природе.

Следует отметить, что сегодня во всем мире насчитывается всего около 5000 особей европейского зубра. Исчезающий вид занесен в Красную книгу РФ, а природоохранные организации и Правительство России разрабатывают меры по сохранению и увеличению популяции. Общая численность этих животных в нашей стране не превышает 1500 особей. Зубры содержатся в заповедниках и нацпарках. Поставлена задача довести поголовье до 3000 особей за пять лет. Вопрос сохранения редкого вида включен в национальный проект "Экология".

Кстати

На сегодня действует специальная система присвоения кличек зубрам, появляющимся на свет в питомниках: делается это согласно Государственной племенной книге. В Мордовский заповедник прибудут двухлетние самки Мелица, Менелопа, Матанойя и 12-летняя Мензурка, а также трехлетний зубр Мезарь, двухлетние Менайд и Мелентий, и годовалый Метод.

Общество Экология Общество Природа Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия
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