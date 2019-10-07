В Нижнем Новгороде обрушилась стена трехэтажного здания

В Нижнем Новгороде около 9.00 7 октября обрушилась часть трехэтажного здания Центра подготовки церковных специалистов Нижегородской епархии РПЦ, расположенной по улице Суетинской.

По информации ГУ МЧС по области, в момент происшествия в доме находились три человека. Погибших и пострадавших нет.

Стена обрушилась в той части здания, где находились туалеты и небольшой архив. Мебель и документы оттуда сейчас переносят в соседнее здание.

На месте происшествия работает оперативная группа из 12 работников местного МЧС. Причины случившегося устанавливаются.