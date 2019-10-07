В Прикамье пассажир отсудил у перевозчика за травму полмиллиона рублей

Суд в городе Березники удовлетворил иск жителя Пермского края, который требовал взыскать с транспортной компании компенсацию за моральный ущерб, полученный в результате ДТП.

Как пояснили в пресс-службе регионального УФССП, истец получил травмы в аварии по вине водителя автобуса, который, управляя транспортным средством, нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с другим автомобилем.

Суд обязал ответчика выплатить пострадавшему в ДТП 500 тысяч рублей компенсации морального вреда. Транспортное предприятие добровольно исполнило решение в установленный срок.