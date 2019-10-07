В Прикамье пенсионера будут судить за растление детей

В Кунгуре Пермского края завершено расследование в отношении местного жителя, применившего насилие сексуального характера в отношении двух девочек и мальчика, не достигших 12 лет.

По информации СК, преступление было совершено в июне прошлого года в дневное время, когда дети играли во дворе.

Ранее обвиняемый уже имел судимость за педофилию, а именно за нарушение половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Психиатрической экспертизой установлено, что во время совершения своих деяний мужчина страдал психическим заболеванием и поэтому не осознавал общественную опасность своих действий.

Мужчина помещен в под наблюдение в закрытый психиатрический стационар. Уголовное дело с материалами передано в суд.