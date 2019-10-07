В Самаре число пострадавших в ДТП с автобусом возросло до 15

В Самаре число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом увеличилось до 15 человек. Об этом "РГ" сообщили в региональном минздраве.

В результате наезда автобуса на столб с места аварии были госпитализированы пять человек, они пока находится в больнице. Сегодня еще один пострадавший после перенесенного шока обратился в лечебное учреждение.

По данным ведомства, один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии, четверо получили травмы средней степени тяжести. Про состояние самостоятельно добиравшегося в больницу после ДТП пациента пока сведений нет.

Напомним, автобус МАЗ ехал в воскресенье 6 октября по маршруту №41 и на улице Стара-Загора врезался в световой столб. В автобусе находились 30 пассажиров, ранее сообщалось о 13 пострадавших, детей среди них нет.