В Самаре онкобольным начали пересаживать собственные стволовые клетки

В Самаре онкологическим больным начали проводить аутотрансплантацию стволовых клеток. Если раньше пациентам для пересадки костного мозга приходилось ездить в Москву или Санкт-Петербург, то теперь даже жители других регионов смогут получать лечение в Самарской области по полису обязательного медицинского страхования.

Клиники Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) получили в этом году 20 квот на аутотрансплантацию для пациентов с раковыми заболеваниями крови. По словам ректора вуза Александра Колсанова, на следующий год клиники уже запросили у федерального минздрава квот в два с лишним раза больше.

- Аутотрансплантация проводится в два этапа, - рассказывает заведующий первым гематологическим отделением клиник СамГМУ Игорь Куртов. - На первом идет заготовка клеток: пациенту в стадии ремиссии дают препараты, которые стимулируют выброс клеток в кровь. Специальные сепараторы их отбирают, а дальше клетки замораживаются в жидком азоте.

На втором этапе пациенту проводят высокодозный курс химиотерапии, чтобы убить все зараженные клетки, после чего здоровые клетки размораживаются и вводятся пациенту через капельницу. В перспективе клиники СамГМУ планируют вводить пациенту стволовые клетки от стороннего донора.