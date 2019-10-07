В Самаре полиция проверит шумный заезд блогера на Gelandewagen

Полиция начала проверку опубликованного в интернете видео с заездом популярного блогера Гусейна Гасанова в сопровождении поклонников в историческом центре Самары. Об этом "РГ" сообщили в ГУ МВД по региону.

Поводом для проверки стал факт публикаций в соцсетях массового нарушения правил дорожного движения на Волжском проспекте Самары, пояснили в ведомстве. После того, как полицейские изучат видео, будет принято решение и станет ясно, понесет ли кто-то наказание за лихачество за рулем.

Напомним, накануне в Сети появилось видео под названием "Гусейн Гасанов разбудил Самару". В ролике демонстрируется заезд кортежа из дорогих иномарок, во главе - Gelandewagen красного цвета.

На видео невооруженным взглядом видно, что автомобили едут с явным нарушением ПДД. Некоторые участники заезда позволили себе даже выехать на встречную полосу. Само собой такие демонстрационные "покатушки" не понравились жителям проспекта, расположенного вдоль Волги. Теперь правоохранителям предстоит разобраться в этой истории.

Видео: Общественное Телевидение России