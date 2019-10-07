Ввели штрафы за грибы, запрет на небоскребы и доплату для кино

Выше десятого этажа не строить

В Саратовской области в октябре вступил в действие запрет на возведение зданий выше десяти этажей. Это установлено региональными нормативами градостроительного проектирования. Норма распространяется на все жилые, социальные, общественные, религиозные и производственные объекты.

Но есть и исключения. Превысить этажность можно, например, при комплексной застройке территорий и достройке домов обманутых дольщиков и так далее.

На принятие нормы по ограничению этажности могло повлиять активное строительство в последние годы высотных комплексов в областном центре, поясняет заведующий кафедрой архитектуры Саратовского технического университета Сергей Дядченко. Правда, по его мнению, это далеко не главная строительная проблема города. Важнее, чтобы жилая застройка велась, действительно, комплексно. И вместе с жильем одновременно возводились школы, детские сады, поликлиники, чего сейчас не происходит.

Что касается цен, то новая норма на них особо не повлияет, разве что может привести к подорожанию жилья в историческом центре Саратова, прогнозирует руководитель строительной организации Яков Стрельцин.

Ввели штрафы за сбор редких грибов

В Оренбуржье за уничтожение редких грибов будут штрафовать.

С шестого октября вступили в силу изменения в статью 11 регионального закона об административных правонарушениях.

Если прежде административное наказание грозило только за уничтожение занесенных в Красную книгу Оренбургской области растений и животных, то теперь к этому перечню добавились редкие виды грибов.

Теперь гражданам, сорвавшим "краснокнижный" гриб, придется заплатить от 1,5 до 2,5 тысячи рублей. Для должностных лиц штраф составит от 4000 до 5000 рублей, для юрлиц - от 20 до 30 тысяч рублей. "Созданное естественной средой восстановить гораздо тяжелее, а чаще вообще невозможно, чем предотвратить попытку уничтожения. Штрафы не столь высоки по сравнению с ущербом, который можно нанести руками человека", - прокомментировал нововведение председатель комитета заксобрания по законности и правопорядку Ермек Алкулов.

Создание национальных фильмов оплатят из бюджета

В Псковской области начал действовать закон о государственной поддержке кинематографии.

Как пояснили в региональном парламенте, закон предусматривает субсидирование кинематографических организаций. Из областного бюджета им на конкурсной основе будут возмещать часть затрат, связанных с производством национальных фильмов на территории региона.

Размер господдержки не может превышать 20 процентов от затрат на производство национального фильма, понесенных на территории Псковской области и документально подтвержденных.

"Эти меры будут способствовать дальнейшему развитию сети кинозалов, а значит, расширению проката и показа национальных фильмов на территории области", - сообщили "РГ" в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. Также региональные власти считают, что субсидии привлекут в область кинематографистов, следовательно, возрастет объем инвестиций и, вероятно, увеличится поток туристов. Кроме того, свои доходы смогут увеличить представители сопутствующих отраслей, например, владельцы гостиниц.

Льготы по налогу продлили еще на три года

В Орловский области до 31 декабря 2022 года продлили действие пониженной ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в областной бюджет. Ее размер составит 15 процентов.

Основная ставка налога на прибыль, напомним, составляет 20 процентов. Три процента налоговых платежей идет в федеральный бюджет, а 17 процентов - в региональный.

Речь идет о предприятиях, которые выпускают строительную керамику. Из сопроводительной документации следует, что продление преференции было предложено "в связи с реализацией такими организациями активной инвестиционной политики и планами по дальнейшему расширению производства". Ожидается, что в 2020-2024 годах производители строительной керамики вложат в экономику региона 10,7 миллиарда рублей.

Намечено строительство предприятий по выпуску керамического гранита и сантехнических изделий. По подсчетам областного правительства, объем преференций по налогу на прибыль составит в 2020 году 77,5 миллиона рублей, в 2021 году - 93,6 миллиона, в 2022 году - 105 миллионов рублей. При этом совокупный объем налоговых отчислений предприятий, получивших преференции, в бюджет Орловской области в 2022 году планируется увеличить по сравнению с 2019 годом на 37 процентов - до 1,06 миллиарда рублей.

"Ожидаемый рост среднесписочной численности работников в рассматриваемый период составит 25 процентов, - говорится в пояснительной записке, - Размер средней зарплаты работников за аналогичный период времени планируется увеличить с 46 до 54 тысяч рублей".

Первоклашек накормят бесплатно

В Амурской области в школах вводятся бесплатные завтраки для учеников 1-4 классов.

"Толчком для принятия закона стало социальное неравенство, на которое мы не раз обращали внимание по время объездов школ области, - объяснила решение парламентариев депутат Заксобрания Ирина Киевская. - Одни дети питались полноценно, другие сидели за соседним столом, накрытым попроще, третьи вовсе оставались в классах без школьного питания. Кроме того, растет количество детей с заболеваниями, связанными с пищеварением".

В сентябре были решены организационные вопросы по закупке и поставке продуктов с учетом нововведения и требований СанПиН. Поэтому в первый учебный месяц дети питались в школьных столовых в соответствии со старым порядком: либо за счет средств родителей, либо за счет социальных выплат для многодетных и малоимущих семей.

Как сообщили в пресс-службе амурского парламента, примерный завтрак может выглядеть так: суп с яичными хлопьями и курицей, чай с сахаром и кусочек пшеничного хлеба.

По данным Законодательного собрания, в области 41992 ребенка учатся в начальной школе. На их школьное питание на оставшиеся три месяца 2019 года из регионального бюджета будет выделено около 54 миллионов рублей. Эта сумма определена из расчета 20 рублей в день на ребенка из южных районов и 30 рублей - из северных.

"Для детей, обучающихся в первую смену, в школе будет организован второй завтрак, для ребят, которые посещают уроки после обеда, - полдник. "При этом вне зависимости от времени подачи блюда будут идентичны", - сообщила Светлана Яковлева.

ЗАГСы будут выдавать детям подарки

В Тверской области начали выдавать наборы новорожденного. В них входят необходимые в начале жизни детские принадлежности. Наборы выдаются бесплатно по одному на каждого родившегося ребенка.

Получить подарок могут родители, усыновители или опекуны новорожденного в течение трех месяцев со дня появления его на свет. В случае невозможности получения подарка в ЗАГСе при регистрации младенца набор могут выдать в центре социального обслуживания.

Семьи с тройняшками получат жилье без очереди

В Ростовской области многодетные семьи, воспитывающие троих и более детей-близнецов, смогут в первоочередном порядке получить государственную поддержку при приобретении жилья.

"Раньше такие семьи могли рассчитывать на получение жилья в общем порядке - то есть просто становились в льготную очередь многодетных, - пояснила специалист отдела правительства области Светлана Смирнова. - А теперь они получили преимущество. Кстати, в этом году с помощью господдержки жилье приобрели 45 многодетных семей".

Действительно, когда в семье прибавляется сразу несколько малышей, то ей приходится гораздо труднее, чем семьям с одним-двумя новорожденными. И важно сразу предоставить ей нормальные условия для их воспитания.

Многодетные семьи в Ростовской области также вправе претендовать на получение бюджетных субсидий для оплаты части стоимости жилья в размере 30 процентов его стоимости и субсидирование процентной ставки по ипотеке в размере 10 процентов годовых.

Бюджетникам помогут стать дольщиками

В Тюменской области начали действовать поправки в региональный закон "О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или приобретение жилья … за счет средств областного бюджета".

Местное законодательство разрешает направлять на участие в долевом строительстве средства, полученные работниками бюджетной сферы из казны на улучшение жилищных условий.

Однако до сих пор действовали некоторые ограничения, в частности, по степени готовности объекта. Так, бюджетные субсидии и займы можно было направлять на участие в долевом строительстве лишь при условии, что строительная готовность многоквартирного дома составляет не менее 70 процентов от предусмотренной проектной документацией готовности.

Кроме того, застройщиком должны были быть "в полном объеме исполнены обязательства по заключенным договорам технологического присоединения и подключения к электрическим сетям и сетям инженерно-технического обеспечения".

Как пояснили в Тюменской областной думе, эти условия были необходимы для защиты бюджетных средств - на случай неисполнения застройщиками обязательств перед участниками долевого строительства. Однако с первого июля 2019 года изменился порядок финансирования долевого строительства жилья. Теперь он автоматически исключает нецелевое расходование денег участников долевого строительства. Региональная норма о защите бюджетных средств морально устарела, но продолжала действовать.

Внесенные изменения решают эту проблему. Они позволят работникам бюджетной сферы участвовать в долевом строительстве.

Погорельцам дадут жилье без документов

В Оренбуржье жители региона, попавшие в трудную жизненную ситуацию, смогут получить временное жилье в экстренном порядке - без предоставления документов и справок из всевозможных инстанций.

Эта норма будет распространяться на пострадавших от пожара, стихийных бедствий, насилия в семье. Временное жилье они теперь смогут получить сразу при обращении в кризисные отделения комплексных центров соцобслуживания.

Раньше необходимо было представить документы, подтверждающие место жительства, а также заключение медицинской комиссии. А чтобы пройти медкомиссию, требовалось потратить не один день.