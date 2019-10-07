Поясним на конкретном примере: допустим, посетитель принес в киоск пять килограммов макулатуры, за которую он может получить 30 рублей либо спецкарточку с 10-процентной скидкой на посещение музея. Если человек сдает 50 килограммов бумаги (сразу или частями), то он может "оплатить" поход в музей полностью.
Аналогично "работают" и другие виды отходов. К примеру, чтобы оплатить поход на выставку алюминиевыми банками, их при сдаточной цене 70 копеек потребуется 429 штук.
Нельзя сказать, что нижегородцы выстроились в очередь для сдачи вторсырья ради денег или других бонусов. Скорее теми, кто приходит в киоск, движет чувство ответственности.
- Почему бы не сдать пластиковые отходы в киоск, вместо того чтобы выкидывать в контейнер? - рассуждает Ольга Платонова. - Выручка, конечно, невелика. Но и мне большого труда зайти сюда не составило. А скидки на билеты в музей - дело хорошее: я давненько не посещала выставок, но теперь вот получила первую карточку, и появился стимул.
Другая посетительница киоска, Валентина Смирнова, считает, что благодаря таким пунктам на улицах должно стать чище.
- Теперь еще больше нижегородцев задумаются о раздельном сборе мусора, - поделилась она. - А скидочные карточки приобщат горожан к посещению музеев.
Как заметил генеральный директор НГХМ Роман Жукарин, это хороший бонус, поскольку нижегородцев ждут интересные выставки.