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07.10.2019 20:18
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Звезда "Реальных пацанов" сыграет в экранизации комикса про майора Грома

Текст: Надежда Пащенко
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Антон Богданов, один из главных персонажей пермского сериала "Реальные пацаны", получил роль в фильме "Майор Гром: Чумной Доктор" по мотивам одноименного отечественного комикса.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Сюжет входит в крупнейшую российскую комикс-вселенную BUBBLE, а будущая картина станет первой в истории страны экранизацией рисованной истории. Актерский состав объявили на главном фестивале гик-культуры ComicCon Russia 2019.

Помимо Богданова (роль бандита "Главаря"), в "Майоре Громе" снимутся Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, Тихон Жизневский. Картина в жанре детектив расскажет об опытном следователе из Санкт-Петербурга Игоре Громе, на пути которого встает загадочный Чумной Доктор, серийный убийца. Съемки проходят в Санкт-Петербурге. Дата премьеры пока не озвучивается

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