Звезда "Реальных пацанов" сыграет в экранизации комикса про майора Грома

Антон Богданов, один из главных персонажей пермского сериала "Реальные пацаны", получил роль в фильме "Майор Гром: Чумной Доктор" по мотивам одноименного отечественного комикса.

Сюжет входит в крупнейшую российскую комикс-вселенную BUBBLE, а будущая картина станет первой в истории страны экранизацией рисованной истории. Актерский состав объявили на главном фестивале гик-культуры ComicCon Russia 2019.

Помимо Богданова (роль бандита "Главаря"), в "Майоре Громе" снимутся Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, Тихон Жизневский. Картина в жанре детектив расскажет об опытном следователе из Санкт-Петербурга Игоре Громе, на пути которого встает загадочный Чумной Доктор, серийный убийца. Съемки проходят в Санкт-Петербурге. Дата премьеры пока не озвучивается