Экс-мэра Горно-Алтайска осудили за мошенничество

В Республике Алтай суд вынес приговор бывшему мэру города Горно-Алтайска Виктору Облогину. Экс-градоначальника признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.

Виктор Облогин был задержан в июне 2016 года. Как было установлено в суде, высокопоставленный чиновник, используя служебное положение, похитил принадлежащий городу внедорожник Toyota Land Cruiser Prado стоимостью более 1,5 миллиона рублей.

- Обвиняемый также предоставил обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Центральная" муниципальные гарантии, причинив муниципальному образованию ущерб более 107 миллионов рублей, - сообщает СУ СК по Республике Алтай.

Помимо этого, мэр организовал незаконное изъятие средств федерального и регионального бюджетов, направленных на реализацию муниципальной целевой программы развития малого и среднего предпринимательства. Попавшие под программу бизнесмены получали субсидию только при условии возврата администрации города доли в размере не менее 20 процентов от полученной суммы под видом спонсорской помощи. Таким образом "ушло" более 17 миллионов рублей бюджетных средств.

Сам обвиняемый неоднократно заявлял о том, что уголовное дело в отношении него было сфабриковано.

Однако суд счел его вину доказанной и приговорил к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.