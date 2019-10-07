Иркутская таможня выявила махинации с лесом на 228 млн рублей

Иркутская таможня возбудила уголовные дела о невозврате денежных средств в размере 228 миллионов рублей за поставку древесины в Афганистан. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

Преступления связаны с незаконной внешнеэкономической деятельностью двух компаний, занимающихся заготовкой леса. Каждая из них заключила долгосрочный контракт на поставку пиломатериалов в Афганистан. Однако в оговоренный законом срок средства от экспорта древесины на счета российских банков не поступили. Суммарный ущерб составил 228 миллионов рублей (3,6 миллионов долларов).

Кроме того, было установлено, что одна из фирм при поставке пиломатериалов в Афганистан представила на таможне фиктивный договор купли-продажи сырья на внутреннем рынке. В отношении директора компании возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важного товара в крупном размере.