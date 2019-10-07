На Байкальском кинофестивале показали полнокупольный фильм для детей

На XVIII Байкальском международном кинофестивале "Человек и природа" имени В.Г. Распутина, который прошел в Иркутске, корреспондент "СОЮЗа" побеседовала с заведующим Минским планетарием. Александр Микулич был членом жюри программы "Полнокупольное кино" (его показывают в планетариях), а также представил белорусский фильм "Мышата и Луна".

Посмотреть фильм и встретиться с его продюсером пришли члены иркутского Белорусского клуба "Крывічы" и члены регионального астрономического общества. Оказалось, что сказку, создававшуюся для малышей, с интересом и восторгом смотрят и взрослые. Веселый, забавный мультик - и в то же время научно-познавательный. Про астронавтов и кратеры (что это такое?). Кто живет на месяце? Кто потихоньку отгрызает луну? Есть ли на Луне вода, моря, рыбы? А в кратерах? Идет он на белорусском языке, сибиряки улыбались, слыша такие благозвучные слова: мышаняты (мышата), Піп и Скрып, вочки (глазки)…

"Мне очень приятно, что в Иркутске есть белорусское общество, вы пришли посмотреть наш фильм на белорусском языке. К сожалению, у нас в Беларуси он не востребован на белорусском, - рассказал Александр Микулич. - Мы сняли на русском языке, потом был перевод на английский и только третья версия - на белорусской мове. Создавали его для Минского планетария и даже не думали, что он будет востребован в других планетариях. Москва и Петербург купили. Переведен на семь языков, свозили на несколько кинофестивалей. В Ярославле, в Пекине получили призы за лучший научный полнокупольный фильм для детей. Состоялась премьера в Японии. "Первый блин" не оказался комом.

Это наша первая полноценная работа, очень дорогая - снимать полнокупольное кино дорого.

Собрали группу молодых талантливых белорусских специалистов. Создание сценария заняло много времени. Композитор написал космическую, лунную музыку.

Идет фильм всего 16 минут, а работали над ним полтора года. Режиссеры Андрей Шохан и Анастасия Дыро снимали в подвале планетария. Полгода ушло на съемки. Самая трудная часть - анимация, снять кукол - мышат, их походки.

Идея снять кукольный фильм пришла оттого, что мы все с детства любим советские мультфильмы, воспитывались на них, а сегодня таких не хватает. Посмотрев фильмы, которые показывают в планетариях, убедившись, что для детей не снимают кукольные мультики, решили удивить мир - снять полнокупольное кино. Добрую сказку создавали для маленьких деток. И взрослым интересна астрономическая тема. Вижу, как посмотрев нашу сказку, дети тянут за рукав родителей, хотят побывать в нашей обсерватории. Может, в будущем станут учеными, инженерами".

Будете еще снимать?

Александр Микулич: Уже начали. Рабочее название нового фильма - "С Алюшей по планетам". О приключениях ребят в космосе, о планетах Солнечной системы. Модная нынче тема - космическая пыль. Приоткрою тайну. Алюша - главная героиня, инопланетянка, похожа на Мальвину. Сценарий написан в стихах.

И на каком языке он выйдет?

Александр Микулич: Сначала на русском.

Давно вы показываете полнокупольные фильмы?

Александр Микулич: Около четырех лет.

Они пользуются спросом?

Александр Микулич: Не так хорошо, как обычное кино. Мало кто знает, что это такое, где можно посмотреть. Серьезную рекламную кампанию провести не можем - нет денег на это. Но есть постоянные зрители, уже весь репертуар знают наизусть. Многие родители приходят с детьми, ждут новых фильмов.

С 18 по 20 октября в нашем планетарии пройдет Второй международный фестиваль полнокупольных фильмов. В прошлом году показали более 30 кинолент, сейчас представим уже более 40, отбирали лучшие. Таких фестивалей в мире немного. Надеемся приобрести в репертуар нашего планетария несколько хороших фильмов - благодаря спонсорам, которые появились.

Кто в мире лучший в этом жанре, "впереди планеты всей"?

Александр Микулич: Хорошие фильмы делают в Европе, Америке, Японии. Там мощные студии, хорошие финансовые возможности, более качественные работы с точки зрения техники. У некоторых студий миллионные бюджеты на создание фильмов. Но мы можем брать сценарием, добротой. Наших "мышат" сделали, можно сказать, "на коленке". А теперь, возможно, будет продолжение, вторая часть.

Вы руководите белорусским обществом любителей астрономии. Наукой о звездах и планетах увлеклись в детстве?

Александр Микулич: В пятом классе, впервые посмотрев в телескоп на Луну. Выучился на физика. К сожалению, в Беларуси негде получить астрономическое образование.

Думали когда-нибудь, что станете директором столичного планетария?

Александр Микулич: Даже не мечтал. И вот работаю 11 лет.