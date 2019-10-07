На "Других берегах" в Новосибирске собрались музыкальные театры страны

На брега Оби слетались театры России. Огромные коллективы, человек в полтораста каждый: оркестр, солисты, хор, балет… Уже в третий раз Новосибирский музыкальный театр и его директор Леонид Кипнис проводят фестиваль "Другие берега", к ним подключилась "Золотая маска", и сибиряки целую неделю знакомились с хитами театров Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска… Случай беспрецедентный.

Впервые в истории здесь встретились композиторы, работающие в жанре мюзикла: Максим Дунаевский, Александр Журбин, Александр Пантыкин, Владимир Баскин, Евгений Загот, Ким Брейтбург, Андрей Кротов. Впервые объединили свои таланты в гала-концерте, послушали новинки, поспорили о перспективах музыкального театра. Камерный зал филармонии стал ареной турнира: поджигая друг друга, композиторы состязались в демонстрации своих лучших шлягеров, срывая шквалы аплодисментов.

Российский мюзикл, который был на взлете с появлением "Норд-Оста" или "Екатерины Великой", снова в застое

Любой фестиваль отражает не мечты, а реальность. Для музыкальных сцен она не очень утешительна. Оперетта как жанр быстро угасает: публика по-прежнему любит Кальмана (два-три названия из огромного наследия), не ходит на Оффенбаха и враждебно относится к попыткам реанимировать жанр, влив в него свежую кровь. Результат: вожделенную "Сильву" ставит даже Новосибирская опера, но на опереточной сцене ни одной оперетты мы не увидели. Увидели образцы мюзикла, опасно разлетевшиеся по полюсам качества.

Красноярцы показали "Винил" Евгения Загота - историю стиляг, решивших выступить на Фестивале молодежи 1957 года в Москве. В какой-то мере эти "рок-н-роллы на костях" и костюмы "попугаечьих" расцветок повторяют материал фильма "Стиляги" и одноименный мюзикл в Театре наций. Бодрое зрелище со спортивными маршами и "комсомольскими богинями" с узлом на затылке поначалу воспринимаешь как гибрид "Стиляг" с "Силиконовой дурой". Да и актеры с трудом справляются с необжитыми диалогами Карины Шебелян (ее либретто для мюзикла "Декабристы" было выписано несопоставимо тщательнее). Но второй акт выходит к теме более важной: к угрюмой подозрительности властей, весь окружающий мир считающих врагами и их приспешниками. И когда сбивающая с ног энергетика финала сметает преграды на пути молодых героев, зал неистовствует - такой благодарной реакции зрителей я не видел давно.

Многого ждали от премьеры гостеприимных хозяев фестиваля: в Новосибирске родился уже не один эксклюзивный, отмеченный премиями современный мюзикл. На этот раз обидная осечка: "Отпетые мошенники" в постановке одаренного режиссера, лауреата "Золотой маски" Филиппа Разенкова. Драматург Константин Рубинский, только что блеснувший либретто на темы Серебряного века ("Белый. Петербург", которым открылся фестиваль), на этот раз пытался состыковать в некое действо новеллы О.Генри, связав их злоключениями бомжа, мечтающего попасть в тюрьму. Но попутно ушла лукавая авторская интонация, и литературный шедевр обратился серией инсценированных анекдотов с идиотически вздрюченными персонажами. Музыку Максима Дунаевского заимствовали из саундтреков к забытым фильмам, что уподобило вечер концерту без ритма и драйва, собранному из случайных номеров. Зрелище, где нет ни героев, ни сюжета, за которыми можно следить, воспринимается как хаотичное ревю. Внятной режиссуры здесь и быть не могло - авторы словно решили наглядно показать верность аксиомы, прозвучавшей на "круглом столе": без развитого либретто и музыкальной драматургии полноценный мюзикл не поставишь.

На другом полюсе "Все о Золушке" Московского театра мюзикла - сказка, переосмысленная в духе и стиле новых времен, задуманная Дмитрием Быковым в традициях всегда актуального Евгения Шварца, воплощенная в остроумную пьесу Сергеем Плотовым и адресованная взрослым зрителям. Здесь есть все для успеха громкого и прочного: мелодии Раймонда Паулса, эффектная сценография Вадима Воли, феерические костюмы Ольги-Марии Тумаковой, отточенная режиссура Олега Глушкова, выразительные работы Екатерины Новоселовой (Золушка), Анны Гученковой (Мачеха), Оксаны Костецкой (Крестная)... Спектакль динамичен, обаятелен и, как положено жанру, в нем много злободневных мотивов, на которые горячо откликается зал.

Миф о неодолимом консерватизме публики развеяли два образца западного мюзикла: "Шербурские зонтики" Леграна в постановке Петербургского театра "Карамболь" и "Эвита" Уэббера, впервые в России поставленная Театром музкомедии из Екатеринбурга. С парижской элегантностью сыгранные "Шербурские зонтики" - джазовая опера с энергетически заряженной музыкой, сложными партиями, необычной инструментовкой и крепким мелодраматическим сюжетом. Для посетителя мюзиклов эти вихревые диалоги, переведенные в музыку - еще не речитативы, но уже и не мелодии, - более чем непривычны. Гениальную сценографию придумал Зиновий Марголин: два вертикально стоящих вращающихся круга с прямоугольными вырезами и несколько ярусов между ними. Благодаря этому редкостно пластичному трансформеру опера, изначально созданная для кино, получила подобие полиэкрана и возможность кинематографически гибкого монтажа. Ее зыбкое пространство легко меняет очертания, мир неустойчив. Спектакль метафоричен, театр творит его с премьерным драйвом, и публика принимает это все, необычное, с восторгом.

Рок-опера "Эвита" и вовсе начала свой путь с успешного альбома и только потом вышла на сцену и киноэкран. В Екатеринбурге режиссер Алексей Франдетти предложил версию semi stage, но она оказалась зрелищнее иного полновесного спектакля. Оркестр под управлением Бориса Нодельмана стал полноправным участником музыкального действа, одним из его главных героев, а сюжет разыгран не только в костюмах, но и в выразительных мизансценах, с участием балета и хора. И это редкий случай безупречного кастинга: Татьяна Мокроусова в роли Эвиты и Игорь Ладейщиков - Че выдерживают трудное состязание со всем памятными киногероями в исполнении мировых звезд.

Для зрителей "Другие берега" - праздник, которого ждут. Такие фестивали бесценны и для театров: поддерживают кровоток между ними. Это встряска для трупп, возможность увидеть работы друг друга, позавидовать, поучиться. Да, это сложное предприятие: нужно вклиниться в рабочее расписание театров, найти деньги на их перевозку и поселение, и то, что в Новосибирске это получилось - род подвига энтузиастов: оптимизм, как известно, творит чудеса. Но театры друг друга все равно не видят: прилетели, сыграли и улетели. Не приехали большинство руководителей театров - а без них какой форум! Даже на столь грандиозных событиях, как "Золотая маска" или "Видеть музыку", настоящего обмена творческими идеями пока не получается: дефицит денег дает себя знать. Похоже, и сами творцы теряют интерес к тому, куда движется жанр. Как отмечали участники "круглого стола", почти исчезли критики, квалифицированно о нем пишущие, выпускники театральных вузов рвутся в драму или оперу, но не в оперетту. И российский мюзикл, который был на взлете с появлением "Норд-Оста", "Мертвых душ" или "Екатерины Великой", снова в застое. Почему - тема отдельных исследований.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"