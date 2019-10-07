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07.10.2019 09:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Новосибирские ученые нашли гены слоновости у людей

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Новосибирским ученым удалось установить несколько генов, вносящих вклад в развитие лимфедемы. Это заболевание известно как слоновость.

Как сообщили в Институте цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ), сегодня медицина не в состоянии добиться полного излечения лимфедемы. Можно лишь уменьшить симптомы разными способами. Поэтому всегда остается риск развития ряда сопутствующих патологий.

Фото: pixabay.com
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Как рассказал заведующий лабораторией оперативной лимфологии и лимфодетоксикации НИИ экспериментальной и клинической лимфологии (филиал ИЦиГ СО РАН) Вадим Нимаев, ученые собрали генетический материал у нескольких семей, где лимфедема проявляется в двух и более поколениях. Благодаря этому специалисты смогли проверить, насколько в развитие заболевания вовлечены те или иные гены.

Теперь ученым предстоит изучить их взаимодействие, в том числе с другими генами-кандидатами, чтобы воссоздать полную картину изменений в геноме, которые вызывают врожденную форму заболевания.

Вторичная форма лимфедемы (приобретенная) встречается намного чаще врожденной. Например, до недавнего времени она развивалась примерно у четверти пациенток, перенесших лечение рака молочной железы.

- Появление новых технологий онкотерапии, сохраняющих лимфоузлы, снижает вероятность вторичной лимфедемы у этой категории больных. Но все равно она остается достаточно распространенной патологией, с которой ежегодно сталкиваются многие тысячи людей, - отмечают в пресс-службе ИЦиГ.

Новосибирские ученые предлагают создать Российский регистр лиц, страдающих лимфедемой. Пока нет общей базы, трудно сказать, сколько людей страдает "слоновостью". Регистр пациентов с лимфатическими отеками должен заработать в тестовом режиме уже в этом году.

Справка "РГ"

Лимфедемой называют отеки конечности, вызванные накоплением жидкости с высоким содержанием белка в межклеточном пространстве. Это заболевание может быть следствием врожденного (первичная лимфедема) или приобретенного (вторичная лимфедема) нарушения транспорта лимфы по лимфатическим сосудам.

Общество Наука Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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