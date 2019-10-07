Новосибирские ученые нашли гены слоновости у людей

Новосибирским ученым удалось установить несколько генов, вносящих вклад в развитие лимфедемы. Это заболевание известно как слоновость.

Как сообщили в Институте цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ), сегодня медицина не в состоянии добиться полного излечения лимфедемы. Можно лишь уменьшить симптомы разными способами. Поэтому всегда остается риск развития ряда сопутствующих патологий.

Как рассказал заведующий лабораторией оперативной лимфологии и лимфодетоксикации НИИ экспериментальной и клинической лимфологии (филиал ИЦиГ СО РАН) Вадим Нимаев, ученые собрали генетический материал у нескольких семей, где лимфедема проявляется в двух и более поколениях. Благодаря этому специалисты смогли проверить, насколько в развитие заболевания вовлечены те или иные гены.

Теперь ученым предстоит изучить их взаимодействие, в том числе с другими генами-кандидатами, чтобы воссоздать полную картину изменений в геноме, которые вызывают врожденную форму заболевания.

Вторичная форма лимфедемы (приобретенная) встречается намного чаще врожденной. Например, до недавнего времени она развивалась примерно у четверти пациенток, перенесших лечение рака молочной железы.

- Появление новых технологий онкотерапии, сохраняющих лимфоузлы, снижает вероятность вторичной лимфедемы у этой категории больных. Но все равно она остается достаточно распространенной патологией, с которой ежегодно сталкиваются многие тысячи людей, - отмечают в пресс-службе ИЦиГ.

Новосибирские ученые предлагают создать Российский регистр лиц, страдающих лимфедемой. Пока нет общей базы, трудно сказать, сколько людей страдает "слоновостью". Регистр пациентов с лимфатическими отеками должен заработать в тестовом режиме уже в этом году.

Справка "РГ"

Лимфедемой называют отеки конечности, вызванные накоплением жидкости с высоким содержанием белка в межклеточном пространстве. Это заболевание может быть следствием врожденного (первичная лимфедема) или приобретенного (вторичная лимфедема) нарушения транспорта лимфы по лимфатическим сосудам.