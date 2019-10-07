В Иркутске пациент ранил врача "скорой"

Следственный отдел СУ СКР по Иркутской области начал проверку по факту нападения на врача скорой помощи. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел накануне. На диспетчерский пункт скорой помощи пришло сообщение, что возле дома № 94 по улице Советской лежит молодой мужчина и ему плохо. На вызов выехала линейная бригада, которая обнаружила, что "пациент" сильно пьян.

В момент оказания помощи он неожиданно выхватил нож и нанес врачу удар в грудь. К счастью, ранение оказалось непроникающим. Коллеги тут же оказали пострадавшему помощь и доставили его в больницу, где на рану наложили швы. Вызванные полицейские зафиксировали показания медиков, информирует региональный минздрав.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.