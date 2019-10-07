Новости

В Хабаровске вновь появились живодеры 11:27
В Иркутске пациент ранил врача "скорой" 11:27
В Якутии врачи спасли упавшую с крыши высотки девочку 11:25
В югорском поселке заметили гуляющего львенка 11:21
Туристы назвали Петербург самым европейским городом России 11:20
В Самаре полиция проверит шумный заезд блогера на Gelandewagen 11:18
Более 170 авиабомб обнаружили в Брестской крепости 11:17
В России решили возобновить производство кальвадоса 11:10
Стала известна разница в оплате труда между Москвой и регионами 11:10
На АвтоВАЗе рассказали, почему гордятся Lada 4x4 11:10
В Прикамье пассажир отсудил у перевозчика за травму полмиллиона рублей 10:56
Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения 10:51
На портале "АГ" началось голосование за лучший объект реставрации 10:47
Кабмин установил предельную долю трудовых мигрантов на 2020 год 10:39
В Самаре число пострадавших в ДТП с автобусом возросло до 15 10:37
В Кузбассе на таможне задержали 60 игрушечных мышей из Таиланда 10:32
Синоптик прокомментировал осенний град на Ставрополье 10:26
При столкновении катеров на Амуре пострадали два человека 10:22
Су-57 примерил новый камуфляж 10:22
Хоккеисты "Адмирала" попросили присвоить приморской ДЮСШ имя Мнацяна 10:12
В Польше избили двух мужчин за разговор на украинском языке 10:08
Солдаты ВВО впервые замаскируются под объекты сельского хозяйства 10:06
Lada Xray с японским вариатором теснит версии с "роботом" 10:00
СК возбудил дело после гибели четверых детей при пожаре 09:55
В Благовещенске из окна больницы выпал мужчина 09:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
07.10.2019 11:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иркутске пациент ранил врача "скорой"

Текст: Ирина Штерман

Следственный отдел СУ СКР по Иркутской области начал проверку по факту нападения на врача скорой помощи. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Саратове после изнасилования госпитализирована врач поликлиники

Инцидент произошел накануне. На диспетчерский пункт скорой помощи пришло сообщение, что возле дома № 94 по улице Советской лежит молодой мужчина и ему плохо. На вызов выехала линейная бригада, которая обнаружила, что "пациент" сильно пьян.

В момент оказания помощи он неожиданно выхватил нож и нанес врачу удар в грудь. К счастью, ранение оказалось непроникающим. Коллеги тут же оказали пострадавшему помощь и доставили его в больницу, где на рану наложили швы. Вызванные полицейские зафиксировали показания медиков, информирует региональный минздрав.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Нападения на медиков
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Названы российские города с самыми высокими зарплатами
Американские СМИ сравнили количество танков у России и НАТО
Путин раскрыл истинную цель обвинений России в сговоре с Трампом
МИД РФ выразил протест США в связи с допросами депутата Юмашевой
Вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин скончался после продолжительной болезни