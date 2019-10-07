В Кемерове нашли артефакты бронзового века

Артефакты возрастом 3,4 тысячи лет обнаружили археологи в русле правого притока реки Люскус вблизи города Кемерово. Об этом сообщил на странице в социальных сетях глава столицы Кузбасса Илья Середюк.

"Мы знаем, что в 14 веке до н. э. в Египте строили Луксорский храм, в свое легендарное путешествие за золотым руном отправились аргонавты, а вот то, что на месте современного города Кемерово располагались поселения ирменской культуры, знают немногие", - пишет мэр.

Ирменцы, осевшие в бронзовом веке на правом берегу Томи, занимались скотоводством, ткачеством, развивали гончарное и бронзолитейное производства. Это подтверждают находки ученых - осколки керамической посуды, бронзовый наконечник стрелы и кости животных.

Раскопками в черте города, на территории нынешнего Кировского района, которые ведут студенты Кемеровского госуниверситета, руководит молодой археолог Иван Плац. Удачной и уникальной находкой глава города назвал монету 1748 года. В этот период здесь располагалась деревня Кемерово. Изучив архивные данные (в том числе план, датированный 1720-ми), ученые сделали вывод, что деревня была развитым поселением с часовней, торговой точкой и крестьянскими подворьями. Ранее на раскопках в этих местах были найдены фарфор, керамика и изделия из железа (в частности, кованые гвозди).