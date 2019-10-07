В Кузбассе на таможне задержали 60 игрушечных мышей из Таиланда

Сотрудники Кемеровской таможни пресекли ввоз в страну 60 мягких игрушечных мышей и швейной фурнитуры из Бангкока.

Необычные сувениры таможенники обнаружили в багаже одного из туристов, вернувшегося в Кемерово после отдыха в Таиланде. В чемодане у путешественника находились 60 игрушечных мышей, несколько рулонов ткани, а также упаковки со стразами, бусинами, бахромой и карнавальными париками.

Турист пояснил, что у него большая семья и поэтому он заранее решил приобрести родственниками подарки на Новый год, который по восточному календарю объявлен годом мыши. А ткани и пайетки он купил для того, чтобы пошить всем членам семьи праздничные костюмы. Однако таможенники словам кемеровчанина не поверили.

- В данном случае наименование, количество и характер товара не позволяет отнести его к товарам для личного пользования, - сообщил заместитель начальника Кузбасского таможенного поста Кемеровской таможни Вячеслав Власов.

Мышей и другой незадекларированный товар у туриста изъяли. Ему грозит административная ответственность.