В Новосибирске на улице открыли стрельбу, есть пострадавшие

Сегодня в Ленинском округе Новосибирска, неподалеку от Хилокского рынка, неизвестные открыли стрельбу.

По предварительным данным, на улице произошла драка, закончившаяся перестрелкой.

- Около трех часов дня между двумя группами граждан произошел конфликт на бытовой почве, в результате которого пострадал один человек, - сообщили "РГ" в ГУ МВД России по Новосибирской области. - В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции.

По одной из версий, конфликт начался из-за сгоревшего автомобиля. По данным Интерфакс, задержаны 50 человек.