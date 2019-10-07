Власти обсудят с жителями Новосибирской области качество ремонта дорог

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил профильному министерству наладить конструктивный диалог с жителями региона и информировать их о реализации нацпроектов. На оперативном совещании в правительстве региона, в частности, были рассмотрены ситуации, в центре которых оказались объекты, включенные в проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКД 2.0) в Бердске и Искитиме.

По словам главы региона, на первом месте должны быть качество работ и сроки исполнения.

- Но не менее важно и взаимодействие с населением, с гражданами, чтобы люди понимали, что нацпроекты реализуются не для подрядчиков, не для чиновников, а для них - для людей, - сказал Андрей Травников.

В Бердске жители частных домов по улице Тимирязева обеспокоены тем, что их участки будут подтапливаться после завершения реконструкции из-за отсутствия водоотведения. Искитимцы пожаловались на новый пешеходный переход. По их мнению, он не отвечает требованиям безопасности и является потенциальным местом концентрации ДТП.

Министр транспорта и дорожного хозяйства области Анатолий Костылевский сообщил, что в Бердске, на улице Тимирязева, стоки воды и ливневая канализация находится за рамками объекта реконструкции. Необходимые работы будут проведены за счет средств муниципалитета. В Искитиме в зимнее время уделят особое внимание качественному содержанию дорожного покрытия.

Губернатор поручил главе областного минтранса совместно с руководством города Искитима найти варианты решения этой проблемы.

- Необходимо или найти дополнительные технические решения, или объяснить гражданам, каким образом будут обеспечены комфорт и безопасность в указанных местах, - сказал Андрей Травников.

Справка

В рамках регионального проекта "Дорожная сеть" в текущем году ведутся работы на 117 участках автомобильных дорог, их общая протяженность составляет 159,9 километра. В 2019 году также запланированы дорожные работы на 49 объектах улично-дорожной сети городских округов общей протяженностью 38,7 километра, в том числе 37 объектов в Новосибирске.