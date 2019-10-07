Ставрополец первым в России оштрафован за курение на балконе

Житель Ставропольского края стал первым в России, кто получил штраф за курение на балконе. Об этом "РГ" сообщили впонедельник в региональном управлении МЧС РФ.

Напомним, 3 октября в одном из многоквартирных домов города Изобильный произошел пожар на балконе. Как выяснилось, его причиной стал непотушенный окурок сигареты. Площадь возгорания оказалась небольшой - всего 0,5 квадратных метра, погибших и пострадавших в результате инцидента также не было. Однако этот случай не остался без внимания МЧС. Дело было передано на рассмотрение отделу надзорной деятельности и профилактической работы по Изобильненскому городскому округу и Труновскому район.

- После рассмотрения административного протокола лицу, виновному в пожаре, вынесено административное наказание в виде штрафа в размере четырех тысяч рублей, - рассказал "РГ" пресс-секретарь ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Олег Дягтерев.

Протокол был составлен по статье 20.4 КоАП РФ "Нарушение требований пожарной безопасности".

Напомним, с 1 октября в силу вступили изменения в правила противопожарного режима, по которым запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях жилых домов, а также общежитий и гостиниц. При этом в МЧС уточнили, что курение разрешено, если при этом не создается угроза пожарной безопасности. Таким образом, случай на Ставрополье стал первым поводом применить новые нормы.