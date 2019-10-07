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07.10.2019 12:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ставрополец первым в России оштрафован за курение на балконе

Текст: Роман Кияшко (Ставрополь)

Житель Ставропольского края стал первым в России, кто получил штраф за курение на балконе. Об этом "РГ" сообщили впонедельник в региональном управлении МЧС РФ.

Фото: istock
МЧС: Запрет курения на балконах необходим для взыскания ущерба

Напомним, 3 октября в одном из многоквартирных домов города Изобильный произошел пожар на балконе. Как выяснилось, его причиной стал непотушенный окурок сигареты. Площадь возгорания оказалась небольшой - всего 0,5 квадратных метра, погибших и пострадавших в результате инцидента также не было. Однако этот случай не остался без внимания МЧС. Дело было передано на рассмотрение отделу надзорной деятельности и профилактической работы по Изобильненскому городскому округу и Труновскому район.

- После рассмотрения административного протокола лицу, виновному в пожаре, вынесено административное наказание в виде штрафа в размере четырех тысяч рублей, - рассказал "РГ" пресс-секретарь ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Олег Дягтерев.

Протокол был составлен по статье 20.4 КоАП РФ "Нарушение требований пожарной безопасности".

Напомним, с 1 октября в силу вступили изменения в правила противопожарного режима, по которым запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях жилых домов, а также общежитий и гостиниц. При этом в МЧС уточнили, что курение разрешено, если при этом не создается угроза пожарной безопасности. Таким образом, случай на Ставрополье стал первым поводом применить новые нормы.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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