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07.10.2019 10:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Синоптик прокомментировал осенний град на Ставрополье

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

Сразу в нескольких районах Ставропольского края накануне выпал мощный град. Довольно неожиданные для осени осадки вызвали удивление у пользователей социальных сетей. Жители региона выложили множество фотографий с крупными градинами размером с грецкий орех.

Фото: iStock
Погода предзимья наступила раньше почти на два месяца

Однако по мнению синоптиков, ничего сверхъестественного в выпадении града в начале октября для юга России нет.

- Град прошел в Кочубеевском, Андроповском и Александровском районах Ставрополья. Нормой или какой-то закономерностью это не назвать, но для юга России, в частности для нашего региона, это не является аномалией. Град среднего размера, интенсивный, в сентябре нормален, у нас это почти летний месяц. В октябре не так часто бывает, но в целом ничего экстраординарного, - рассказала корреспонденту "РГ" ведущий синоптик Ставропольского Гидрометцентра Светлана Соловьева.

По словам синоптика, оставшаяся часть октября будет достаточно теплой, а прогноза на предстоящую зиму пока нет.

Кстати, ГУ МЧС региона заранее объявило экстренное предупреждение в связи с надвигающимся грозовым фронтом. Угроза ливней, града и шквалистого ветра до 23 метров в секунду сохраняется в крае и седьмого октября.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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