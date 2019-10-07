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07.10.2019 16:50
Проект: В регионах

В Ингушетии откроется более ста образовательных детских центров

Текст: Алена Ларина (Магас)
В республике планируется открыть 17 образовательных детских центров, в которых школьникам будут давать дополнительные гуманитарные знания, а также знания в сфере цифровых технологий.
Фото: Алена Ларина/РГ Фото: Алена Ларина/РГ
Фото: Алена Ларина/РГ

Создание обучающих центров предусмотрено региональным проектом "Современная школа". Они появятся на базе школ во всех районах Ингушетии.

Фото: Алена Ларина/РГ
В Магасе построили школу и детский сад

Уже в этом году в них будут обучаться около 800 детей по направлениям "Технология", "Информатика" и "ОБЖ". Причем, в рамках первого из них школьники освоят 3D-моделирование, а также компьютерное черчение. Обучающие программы предполагают уровни начального, среднего и общего образования.

В планах регионального министерства образования - создание в течение ближайших пяти лет более ста обучающих центров цифрового и гуманитарного профилей. А в этом и следующем годах по республиканскому проекту "Современная школа" в Ингушетии должны построить 15 образовательных объектов.

Сейчас в республике есть несколько современных обучающих детских центров. Один из них находится в Магасе. Республиканский детский технопарк "Кванториум" создан на базе общеобразовательной школы в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка".

Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Республика Ингушетия: Успех приходит в труде
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