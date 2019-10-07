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07.10.2019 16:48
Проект: В регионах

В Ингушетии с помощью нацпроекта ликвидируют старую свалку

Текст: Алена Ларина (Магас)
В Ингушетии завершается ликвидация большой свалки около сельского поселения Нестеровское в Сунженском районе республики. Работы ведутся по национальному проекту "Экология", в котором активно участвует регион.
Фото: Алена Ларина/РГ Фото: Алена Ларина/РГ
Фото: Алена Ларина/РГ

Из одиннадцати направлений нацпроекта в Ингушетии работают по пяти: "Чистая страна", "Создание комплексной отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами", "Сохранение уникальных водных объектов", "Чистая вода" и "Сохранение лесов".

Фото: Алена Ларина/РГ
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Несанкционированный полигон в Сунженском районе республики площадью около девяти гектаров существовал более двадцати лет, на нем накопилось более 251 тысячи кубических метров отходов от первого до пятого класса опасности. Причем, свалка находится всего в 400 метрах от жилых кварталов города Сунжа.

Ее ликвидация началась минувшей весной. Это не только вывоз самих отходов, но также верхнего, загрязненного слоя земли глубиной в один метр. Сейчас основные работы на полигоне завершились, проводится подготовка к рекультивации территории.

Кроме ликвидации свалки под сельским поселением Нестеровское, в Ингушетии в этом году в рамках проекта "Сохранение уникальных водных объектов" возродят городской пруд в Назрани.

Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Республика Ингушетия: Успех приходит в труде
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