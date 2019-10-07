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07.10.2019 17:05
Проект: В регионах

В Ингушетии возрождают искусство создания войлочных ковров

Текст: Алена Ларина (Магас)
Ингушское историко-географическое общество "Дзурдзуки" получило президентский грант на возрождение национального войлочного искусства ингушского народа.
Фото: Екатерина Забродина/РГ Фото: Екатерина Забродина/РГ
Фото: Екатерина Забродина/РГ

Авторы творческого проекта "Орнамент - символ жизни. Возрождение" организовали занятия по ковроткачеству. В них участвуют 15 жительниц республики. Ведет "уроки" известная художница-дизайнер и автор многих выставок по войлоку из Кабардино-Балкарии Милана Халилова, но скоро ей будут помогать и местные мастера.

Фото: Алена Ларина/РГ
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На занятиях девушек, в том числе, учат мастерству нанесения рисунка при валянии войлочного ковра и работе на валяльной машине. Так как мотор у техники оказался слабым, ученицы, подчас, завершает работу вручную.

- За два неполных учебных дня получилось создать три войлочных ковра, осталось только их постирать, - рассказала руководитель проекта Танзила Дзаурова.

Курсы войлочного искусства проводятся дважды в неделю и рассчитаны на четыре месяца. На них будущих мастеров обучат не только ковроткачеству, но и умению создавать красивую одежду, сумки, аксессуары и даже игрушки из войлока. Всего смогут обучиться не менее 30 женщин.

Кроме Миланы Халиловой, занятия также будут вести два мастера из Малгобекского района Ингушетии, которые единственные в республике владеют редким искусством создания войлочных ковров. С окончанием курсов в регионе появятся и молодые умельцы, создающие войлочные изделия.

Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Республика Ингушетия: Успех приходит в труде
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