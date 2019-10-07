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07.10.2019 16:49
Проект: В регионах

В Ингушетии вырос объем введенного в эксплуатацию жилья

Текст: Алена Ларина (Магас)
В Ингушетии почти на 21 процент вырос объем ввода жилья, по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводит служба государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Фото: Алена Ларина/РГ Фото: Алена Ларина/РГ
Фото: Алена Ларина/РГ

По информации ведомства, за восемь месяцев этого года предприятиями и организациями Ингушетии за счет всех источников финансирования построено 315 новых квартир, общая площадь возведенного в регионе жилья - 81,7 тысяч квадратных метров, что на 20,6 процентов больше аналогичного уровня 2018 года.

Фото: Алена Ларина/РГ
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Стоимость выполненных строительных работ в жилищной сфере в Ингушетии за этот период составила 4,42 млрд рублей. Это почти на 36 с половиной процентов больше прошлогоднего показателя.

При этом сами граждане на собственные или кредитные средства построили 346 частных жилых домов общей площадью 58 с половиной тысяч квадратных метров. Доля индивидуальных застройщиков - почти 72 процента от общего объема введенного в регионе жилья.

Тем временем

В Ингушетии завершена подготовительная работа по переходу на цифровое вещание. Построены 16 объектов для приема цифрового сигнала. До конца октября в регионе будет работать горячая линия, на которую можно обратиться за консультацией по переходу на "цифру".

Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Республика Ингушетия: Успех приходит в труде
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