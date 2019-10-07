В России решили возобновить производство кальвадоса

В 2020 году один из винзаводов на Ставрополье планирует начать выпускать кальвадос - крепкий алкогольный напиток, который делают из яблок или груш. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя предприятия Наталью Алимову, сейчас в России уже никто не производит этот напиток.

"По запросу потребителя мы планируем возобновить производство кальвадоса в следующем году. Первый выпуск будет шестимесячный на закупочном сырье, а потом планируем высадить свои яблони и доводить его до более высокой выдержки вплоть до марочных кальвадосов", - отметила Алимова.

Раньше кальвадос уже выпускался на Ставрополье, но десять лет назад он уступил место развивающемуся коньячному направлению.

По словам специалистов, технология производства напитка достаточно сложная - сначала производят блочный сидр, который затем перегоняют и длительное время выдерживают в дубовых бочках. По аналогии с шампанским, настоящим кальвадосом может называться только продукт, произведенный в трех регионах Франции, остальные аналоги называют яблочным бренди.

На Ставрополье планируют производить до пяти тысяч декалитров этого напитка в год. Первые бутылки отечественного кальвадоса появятся на прилавках в 2021 году.