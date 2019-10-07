На Ставрополье волки покусали четырех человек

В конце прошлой недели сразу четыре человека пострадали от нападения одного или нескольких волков на Ставрополье. Как сообщил "РГ" начальник управления ветеринарии Ставропольского края Александр Трегубов, все происшествия зафиксированы в селе Каясула Нефтекумского района.

- Эти случаи трудно связать между собой, потому что нападения происходили в разное время и в разных местах, хотя и в границах одного населенного пункта. Сразу специалистами минприроды региона и охотпользователями были организованы и проведены облавные охоты с целью снижения популяции хищника и установления животных, которые нападали на людей. Удалось поймать одного и ранить двух волков, - отметил Трегубов.

Собранные материалы отправлены в федеральную лабораторию для проведения исследования на предмет различных заболеваний. Результатов пока нет, поэтому сейчас с точностью нельзя сказать, что послужило причиной агрессии.

В результате нападения волка пострадали трое мужчин и одна женщина. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе минздрава Ставрополья, все они находятся в удовлетворительном состоянии. У них повреждены голени, руки и плечи. Пострадавшие уже идут на поправку. Всем им превентивно сделали антирабическую вакцинацию против бешенства.

Как подчеркнул Александр Трегубов, случаи нападения волка на человека в регионе довольно редки.