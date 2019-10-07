Михаил Пиотровский отправится в Сирию для подписания меморандума

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский совершит визит в Сирию, в ходе которого подпишет меморандум о сотрудничестве между главным российским музеем и управлением исторического наследия и музеев Сирии. Об этом со ссылкой на директора управления Махмуда Хаммуда сообщает РИА Новости.

Визит намечен на 24 ноября, вместе с Пиотровским на церемонию подписания прибудет группа сотрудников Эрмитажа, а также представители российского минкульта. Непосредственная цель подписания – восстановление разрушенных исторических реликвий в Пальмире, жемчужине античной архитектуры, которая пострадала от варварских действий оккупировавших город боевиков ИГ (запрещена в России). Окончательная длительность визита еще не определена.

Напомним, что ранее петербургские ученые из Института истории мировой культуры РАН осуществили аэрофотосъемку развалин Пальмиры, что позволило создать 3D-модель города, на основе которой будут проходить восстановительные работы. Реставрация исторического наследия займет не менее нескольких лет, также заявил директор управления Махмуд Хаммуд.