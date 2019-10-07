Каюты, превратившиеся на 40-градусной жаре в духовки из-за обесточенных кондиционеров. Мытье под дождем или из бутылок, куда самодельным насосом закачивается пресная вода из судовых танков. Выпрашивание еды на соседних судах. А главное - гнетущая тоска неопределенности и горькое ощущение брошенности, которые ввергают людей то в апатию, то в злобу.

Моряки лишены элементарных условий для нормальной жизни. Даже мыться им приходится, поливая себя на палубе из ковша или вставая под дождь. Фото: vesti.ru

Так живут моряки на мурманском судне "Всеволод Белецкий", которое с 2017 года стоит в индийском порту Халдия, в то время как владельцы их предприятия коллекционируют картины Рериха и Айвазовского стоимостью в миллионы долларов. Читая жуткую исповедь моряков, невольно приходишь к мысли, что на дворе хотя и двадцать первый век, рабство никуда не исчезло.

"Мы терпим бедствие в порту Халдия, - пишут моряки. - Мы на грани отчаяния. Экипаж более 4 месяцев не получает заработную плату. Смена экипажа не осуществляется, некоторые из его членов находятся здесь уже около 11 месяцев. Не работают санузлы, невозможно проводить приборку судна. Запасы продовольствия на исходе, мы питаемся раз в день. Электричество подается на судно в течение 2 часов утром и один час вечером, все остальное время мы сидим в темноте. В Индии жара 35-40 градусов, но кондиционер не работает, приходится держать иллюминаторы и двери наружного контура открытыми. Из-за этого жилые помещения покрыты слоем черной пыли, так как мы стоим между двумя угольными причалами. Запасы судовой аптечки на исходе, у всего экипажа кожные и желудочные заболевания разной степени, недалеко и до инфекционных, так как на судне есть люди в возрасте. Выход в город разрешается 2-3 раза в месяц, поэтому зачастую нет возможности купить продукты даже на те деньги, которые присылают родственники.

На содержание судна выделяются гроши, которых не хватает ни на продукты, ни на питьевую воду, ни на топливо в полном объеме. Так как морозильные камеры не работают, мы не можем запастись продовольствием впрок. Представитель местной фирмы, осуществляющий обеспечение судна, периодически отказывается приезжать, так как компания ему тоже не платит. Постоянно побираемся на соседних пароходах. На звонки и письма компания не отвечает по несколько недель даже по корпоративной почте, мы сидим в неведении. Двери офиса ММП в Мурманске на улице Коминтерна закрыты, родственники в панике, потому что не могут получить разъяснений.

Нами были извещены МИД России и транспортная прокуратура, соответствующие бумаги написаны еще несколько месяцев назад. Однако дела наши с каждым днем все хуже и хуже, и каждую неделю нам говорят: "На следующей неделе".

Между тем по миру разбросаны еще от 5 до 7 судов ММП, находящиеся в такой же ситуации. По примерным подсчетам, в таком же положении на них находятся от 70 до 100 членов экипажей, граждан РФ. Отдельно мы говорим большое спасибо всем русскоязычным экипажам судов, помогавшим нам. Ребята, только благодаря вам мы еще не загнулись. Мы еще живы!"

Первым делом захожу на официальный сайт Мурманского морского пароходства. Но никакой информации о ситуации с арестованными судами там не нахожу.

Холодильники пустые, морякам приходится побираться у проходящих судов. Фото: vesti.ru

Председатель же первичной профсоюзной организации ММП РПСМ Наталья Польская радостно сообщила корреспонденту "РГ": пятеро членов экипажа "Белецкого" недавно вернулись в Мурманск.

По ее словам, четверо моряков по-прежнему остаются на его борту. Когда они смогут вернуться домой, Наталья Польская сообщить не смогла. На вопрос, сколько еще судов ММП находятся в этом положении и сколько членов экипажа остаются на них, Наталья Польская также не ответила, пояснив, что руководство ММП ей "не докладывает". Не пожелала она и дать адреса и телефоны вернувшихся моряков.

Ее начальник - руководитель Арктического отделения РПСМ Петр Клиндухов - на вопросы корреспондента "РГ" ответил коротко:

- А почему я вам должен рассказывать о "Всеволоде Белецком", если его хозяином является Мурманское морское пароходство? У хозяина и спрашивайте. Никаких комментариев!

В Мурманском морском пароходстве также ушли от разговора с корреспондентом. Начальник отдела кадров ММП Светлана Шевелева заявила: "Если у вас есть вопросы, присылайте официальный запрос". Некоторые и вовсе советовали обращаться к тому, "кто позволил разворовывать пароходство".

Деньги выводили из оборота пароходства и расходовались на личные цели, в том числе на покупку дорогих предметов искусства

Попытки же мои связаться с руководством Мурманского морского пароходства успехом не увенчались.

В конце сентября Мурманский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России возбудил два уголовных дела в отношении члена совета директоров и учредителя Мурманского морского пароходства Николая Куликова,

- Следствием установлено, что с 2014-го по 2019 год руководство и правление ММП незаконно вывело из оборота предприятия более 580 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Деньги расходовались и на личные цели, в том числе на приобретение пакета акций самого ММП.

Это привело, по мнению следователей, к "существенным негативным последствиям, в том числе к формированию задолженности по заработной плате на сумму более 100 миллионов рублей и невыплате налогов на сумму более 88 миллионов рублей.

Подозреваемый задержан. По месту его жительства в Москве и в московском офисе ММП прошли обыски, в ходе которых изъяты дорогостоящие предметы искусства, в том числе 11 картин Николая Рериха, одна из которых в 2009 году оценивалась на сумму 2,5-3 миллиона долларов.

Расследование уголовных дел продолжается. Тем временем, Арбитражный суд Мурманской области оставил без движения два заявления о вступлении в дело о банкротстве Мурманского морского пароходства. Судя по всему, тянуться эта история будет еще не один год.

Но вот стон моряков уже раздается не первый год. "В компании либо не берут трубку, либо кормят "завтраками" , - рассказывает супруга одного из моряков, Елена. - Прошу меня не называть. Мы не хотим санкций со стороны компании. От этого зависит дальнейшая смена наших мужей и выплата денег, которые компания должна".