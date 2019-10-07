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07.10.2019 18:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Петербуржцев удивил бэтмобиль на улицах города

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Жители Санкт-Петербурга заметили на улицах города бэтмобиль.

Фото: AP Photo/Francois Mori
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Видеоролик с автомобилем, очень похожим на транспортное средство из фильма Бэтмена, выложили в социальную сеть. На записи видно, как удивительная машина стоит в ряду обычных автомобилей где-то недалеко от Западного скоростного диаметра.

Позже оказалось, что автомобиль прибыл в Санкт-Петербург для демонстрации на Synergy Global Forum.  Он так и называется - Batmobile 2018 I.

Интересно, что машину на днях выставили на продажу на профильном сайте. Цена - 55 миллионов рублей. Заявленный пробег - 120 километров. По словам владельца, бэтмобиль привезли в Россию в прошлом году из США и доработали, уделив особое внимание электронике и кузову. Продавец описывает машину как "довольно точную копию киношного бэтмобиля"

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